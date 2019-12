Greta torna in Europa in catamarano. Ma è già gara per portarla a Madrid senza inquinare

Greta Thunberg ha riattraversato l'Oceano Atlantico, ancora rigorosamente in barca. La giovane attivista svedese è tornata in Europa a bordo del catamarano ecologico Le Vagabonde. Parteciperà al summit sul clima di Madrid in programma il 13 di dicembre.

Il catamarano utilizzato da Greta è lungo 14 metri e ha attraccato intorno alle 13.45 sulla banchina del porto turistico nella capitale portoghese, dove diverse decine di ambientalisti la stavano aspettando da alcune ore. La ragazza non ancora deciso quando e come lascerà il Portogallo per raggiungere Madrid: una delle possibilità è il treno notturno che collega le due capitali. La ragazza non ha risposto né al governo spagnolo né al governo regionale dell'Estremadura che le hanno offerto un'auto elettrica per il viaggio. Viaggio che è terminato appunto oggi, dopo 21 giorni. Greta era salpata da Salt Ponds, in Virginia (Stati Uniti) per raggiungere, appunto, la Cop25 di Madrid.