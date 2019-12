Trump minaccia la guerra dei dazi. Così mette paura a Francia e Italia

Donald Trump minaccia guerra a Francia e Italia sulla web tax. La tassa sui giganti del web che la Francia ha introdotto e a cui stanno pensando anche Italia, Austria e Turchia potrebbe costare cara a questi Paesi, contro i quali gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni pesantissime. La minaccia è arrivata dall'Ufficio del rappresentante del commercio americano, al termine di un'indagine durata un mese sulla digital tax introdotta dalla Francia, che colpisce giganti del web come Facebook e Google.

L'indagine è arrivata alla conclusione che la web tax "discrimina le società statunitensi, è incoerente con i principi prevalenti della politica fiscale internazionale e rappresenta un onere insolitamente gravoso per le società colpite". Per questo, l'ufficio del rappresentante del commercio raccomanda dazi del 100% su alcune importazioni francesi, per un valore di 2,4 miliardi di dollari, tra cui borse, vini e formaggi, e l'apertura di indagini simili sulla web tax proposta da Italia, Austria e Turchia. Chissà se si riuscirà a trovare una mediazione prima dell'arrivo dei dazi a stelle a strisce.