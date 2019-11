Coltellate nelle vie dello shopping, caccia all'uomo a L'Aja

Caccia all'uomo a L'Aja. La polizia olandese è alla ricerca di un uomo di età compresa tra i 45 ed i 50 anni protagonista di un attacco con coltello compiuto questa sera nella città, con un bilancio di diversi feriti. L'attacco è avvenuto nella principale via dello shopping, affollata di gente per il Black Friday. L'uomo ricercato indosserebbe una tuta da jogging grigia ed una sciarpa.

L'aggressore avrebbe accoltellato un numero ancora non precisato di persone che si trovavano in una zona commerciale della città. I servizi di soccorso e le forze di sicurezza stanno presidiando la zona, mentre un elicottero della polizia si trova in questo momento a sorvolare la città.