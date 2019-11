Trump come Rocky Balboa. Ormai la Casa Bianca è senza freni

L'abbiamo visto in tutte le salse. Ma quando pensi di averlo ingabbiato, Donald riesce sempre a stupire tutti. E sposta l'asticella sempre più avanti. Come in questo post su Instagram, in cui il Capo della Casa Bianca si fa vedere in tutta la sua "possenza" fisica nei panni di un boxeur prima di salire sul ring per l'incontro.

E su chi sia l'avversario non ci sono molti dubbi: la sfilza di candidati democratici che in queste ore si stanno facendo avanti annunciando di voler sfidare il presidente uscente. Ma una cosa è certa: che tutti i candidati se le suoneranno di santa ragione. E la campagna elettorale è appena iniziata.