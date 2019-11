Terremoto in Albania. Morti, feriti e palazzi sgretolati. Si scava sotto le macerie

Terremoto in Albania. Nella scossa di magnitudo 6.4 almeno 9 persone sono morte e oltre 600 sono rimaste ferite, secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti. Quattro vittime sono state estratte senza vita dalle macerie a Durazzo, tra cui una bambina, dove almeno un hotel è crollato, ha informato il ministero della Difesa. Altri tre corpi sono stati recuperati a Thumane, mentre a Kurbin un uomo di circa 50 anni preso dal panico è morto dopo essersi lanciato da una finestra e un altro è deceduto in un incidente automobilistico, quando il sisma ha creato voragini in strada. Il ministero della Salute ha poi fatto sapere che le persone che hanno avuto bisogno di cure negli ospedali sono state più di 600.

Per approfondire leggi anche: Terremoto in Albania: morti. feriti e palazzi danneggiati