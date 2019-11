Terremoto in Albania, morti, feriti e palazzi crollati. La scossa anche in Puglia e Basilicata

Terremoto in Albania avvertito anche in Puglia e Basilicata. Almeno 5 morti e 200 feriti. Due bambini sono stati tratti in salvo sotto le macerie. Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto questa notta costa albanese settentrionale. La scossa, alle ore 3.54, è stata registrata a una profondità di 10 chilometri nell'area di Durazzo e Tirana. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, soprattutto in Puglia e Basilicata. I danni in Albania sono ingenti. Il ministero della Difesa afferma che un hotel di tre piani è crollato a Durazzo mentre un altro ha riportato danni ingenti. Danni sono stati segnalati anche a Thumana, a 30 chilometri da Tirana. Circa 50 persone con lesioni lievi sono state portate nell'ospedale nella capitale. Tra i morti anche un uomo di 50 anni che si è buttato da un edificio in preda al panico a Kurbin. La prima scossa è stata seguita da numerose di assestamento, fra cui una di magnitudo 5.3. La stessa regione dell'Albania è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.6 a settembre, descritto dalle autorità come il più forte degli ultimi 20-30 anni.

