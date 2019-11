Un anno di gilet gialli. A Parigi tornano gli scontri

Sono 41 le persone fermate a Parigi in occasione delle manifestazioni per il primo anniversario del movimento dei gilet gialli, mentre sono quasi 1.500 i controlli preventivi fatti dalle forze dell'ordine. Tensioni tra i manifestanti e la polizia sono state registrate a Place d'Italie, dove sono state date alle fiamme alcune transenne, mentre sono stati usati gas lacrimogeni per disperdere un centinaio di dimostranti che aveva brevemente invaso la 'peripherique', la tangenziale di Parigi, all'altezza di Champerret.

Assaltata una sede della banca Hsbc, in avenue d'Italie, da un gruppo di manifestanti violenti in occasione dell'Atto 53 della protesta dei gilet gialli. Lo riferiscono i media francesi, secondo cui sono stati dati anche alle fiamme dei cassonetti dell'immondizia e divelte pensiline alle fermate degli autobus. Le forze dell'ordine hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i violenti.