Apre il fuoco a scuola e uccide due studenti. Poi si spara alla testa

Un secondo studente è morto dopo una sparatoria in una scuola superiore vicino a Los Angeles. Lo ha confermato lo sceriffo della contea. I ragazzi sono morti dopo che un ragazzo ha aperto il fuoco per il suo sedicesimo compleanno alla Saugus High School di Santa Clarita, 40 miglia (65 chilometri) a nord di Los Angeles. «Sono rattristato nel riferire che stamattina abbiamo confermato un totale di due morti. Una femmina e un maschio», ha twittato lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Villanueva. Altri tre studenti sono stati feriti prima che il sospetto si sparasse alla testa. Il giovane viene descritto dai media statunitensi come in condizioni «gravi».