Nuovi guai per Roman Polanski. Accusato di stupro anche da Valentine Monnier

L’attrice francese Adèle Haenel, che ha di recente denunciato «palpeggiamenti» subiti quando era bambina dal regista Christophe Ruggia, ha fatto appello a «sostenere» Valentine Monnier. Si tratta dell’ultima di una serie di donne che accusa il regista Roman Polanski di molestie sessuali, nel suo caso di averla stuprata nel 1975, quando lei aveva 18 anni. «La presa di coscienza» evocata da molti dopo la mia testimonianza, ha detto Haenel a Parisien e Médiapart, «c’impegna oggi ad accogliere la parola di Valentine Monnier, a sostenerla, a occuparci della sua storia». «Sostengo totalmente la dichiarazione di Monnier e sono turbata dalla sua testimonanza, le credo, la sua azione suscita ancor più ammirazione perché il suo aggressore è potente», ha aggiunto l’attrice.

È stato Le Parisien a pubblicare venerdì la testimonianza della fotografa, un tempo modella, che ha raccontato di aver deciso di rendere pubblica l’accusa a causa dell’uscita in Francia del film di Polanski "J’accuse" ("L’ufficiale e la spia", in italiano), sugli errori giudiziari dell’Affaire Dreyfus. Monnier ha detto di non aver presentato denuncia per la presunta violenza, ormai prescritta, mentre due testimoni hanno confermato che al tempo la donna raccontò loro il presunto stupro. Ha dichiarato di essere stata stuprata in un resort sciistico in Svizzera dal regista premio Oscar.

Polanski fuggì in Francia dagli Usa nel 1978, dopo esser stato accusato dello stupro di una 13enne, dopo averla drogata, e aver trovato un accordo per dichiararsi colpevole dell’accusa minore di rapporto sessuale illegale. Gli Usa hanno emesso nel tempo richieste di estradizione nei suoi confronti per cui è stato arrestato più volte, sempre rilasciato. Nel 2010 l’attrice britannica 42enne Charlotte Lewis lo accusa di abusi sessuali quando lei era 16enne; nell’agosto 2017 Renate Langer, 61enne ex attrice, lo accusa di stupro quando lei era 15enne.