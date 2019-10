"Si è fatto esplodere con i figli". Trump racconta come è morto il Califfo

"Al-Baghdadi è morto come un cane, come un codardo mentre urlava e piangeva e ha portato con sé tre bambini". Ad annunciare la morte del leader Isis il presidente Usa Donald Trump. "Gli uomini delle forze speciali Usa hanno compiuto un audace e pericoloso raid notturno nella Siria nordoccidentale e portato a termine la loro missione in modo grandioso. Il personale Usa è stato incredibile". Sono state le parole del presidente Usa. "Ho guardato la maggior parte dell’operazione - ha aggiunto Trump - non abbiamo perso nessuno nell’operazione. Mentre un gran numero di combattenti di al Baghdadi e compagni sono stati uccisi con lui".

L’Iraq fa sapere che sono stati i suoi servizi di intelligence a fornire agli Stati Uniti la localizzazione del Califfo. "Una sezione specializzata ha lavorato per un anno e l’intelligence nazionale ha potuto individuare il nascondiglio e grazie a questo è stata condotta l’operazione americana", spiega il comando militare iracheno.