"Troppo stress". Così Meghan crolla, che succede con Harry

Meghan Markle e l’incredibile peso della corona. L’ex attrice di Suits, oggi Duchessa di Sussex, ha lanciato un grido d'allarme: “Esisto non vivo” durante la lunga intervista concessa a Tom Bradby per il documentario “Harry e Meghan: viaggio in Africa” trasmesso dal canale britannico ITV. Meghan Markle, 38 anni, ha risposto sì quando il giornalista le ha domandato se sta lottando con le pressioni della vita di corte e dei media e ha descritto la coppia con Harry come "vulnerabile e ferita".

Il giornalista ha chiesto alla Duchessa di Sussex quale fosse l’impatto dei media sulla sua salute fisica e mentale e se fosse vero che Harry è iper protettivo nei suoi confronti e la risposta è carica di amarezza: “Qualsiasi donna, specialmente quando è incinta, diventa incredibilmente vulnerabile...e poi quando hai un figlio, sai ...come donna, è molto…”, “Quindi la risposta corretta è che lei non sta proprio bene...” ha sottolineato Bradby e la Markle turbata: "Sì. Grazie per avermelo chiesto, perché nessuno mi ha mai chiesto se sto bene, non molte persone mi hanno chiesto come ci si senta nei panni di mamma e moglie, è reale quello che avviene dietro le quinte”.

Nel documentario, il principe Harry conferma le voci di questi due anni: è forte la tentazione di lasciare il Regno Unito e far base a Città del Capo (“un posto fantastico dove avere una base. Ma non so come potremmo essere utili a risolvere i tanti problemi che ci sono"), ma è consapevole che sia un sogno irrealizzabile. Harry ribadisce di aver querelato i tabloid britannici perché convinto che la madre Lady Diana sia morta per colpa della stampa ed è seriamente preoccupato che la stessa cosa possa accadere a Meghan. Un film che non vuole rivedere.

Secondo il “Sunday Times” la coppia starebbe pensando di stare lontana dai riflettori e fare vita da “very normal people” per sei settimane.