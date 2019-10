Miliziani Isis fuggono dal carcere. Usa e Ue pronti alle sanzioni

Prosegue l'offensiva delle forze turche nel nord della Siria. E cinque militanti dell'Isis sono fuggiti da un carcere bombardato e controllato dai curdi. Intanto Usa e Ue minacciano sanzioni contro Erdogan. La Turchia si vendicherà se gli Stati Uniti introdurranno delle sanzioni contro l'operazione "Primavera di Pace". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri turco, Hami Aksoy, citato dall'agenzia di stampa turca "Anadolu", sulla scia dell'annuncio di Washington su potenziali restrizioni contro il paese. "Nessuno dovrebbe dubitare che la Turchia risponderà occhio per occhio a possibili sanzioni statunitensi", ha detto Aksoy, in risposta a una dichiarazione del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che annuncia possibili sanzioni contro la Turchia. Venerdì, il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha dichiarato che il presidente Donald Trump ha pianificato di firmare l'ordine esecutivo che amplifica notevolmente la possibilità degli Stati Uniti di imporre sanzioni economiche alla Turchia per l'operazione condotta contro i curdi.