Maxi incendio attorno a Los Angeles. Centomila evuacati e decine di case distrutte

Centomila persone hanno ricevuto ordini di evacuazione in California, a causa degli incendi che stanno devastando zone attorno a Los Angeles. Inoltre, una persona è morta a causa delle fiamme, hanno fatto sapere le autorità locali. L’incendio Saddleridge è divampato giovedì sera e ha colpito 2mila etteri, mentre resta non controllabile, secondo i vigili del fuoco. È alimentato da venti caldi e suolo secco. La vittima è un uomo di circa 50 anni morti per crisi cardiaca. Un migliaio di pompieri è stato dispiegato per combattere le fiamme, mentre decine di case sono state distrutte.