Bocciata la commissaria Goulard, schiaffo a Macron

Ottantadue no, 29 a favore, un solo astenuto. Un'ampia maggioranza trasversale ha bocciato la candidata designata dalla Francia, Sylvie Goulard nella sua seconda audizione al parlamento europeo. E' quanto si apprende all'Eurocamera, visto che il voto odierno era segreto. Secondo le ricostruzioni la bocciatura di Goulard è giunta dopo che nei giorni scorsi l'Eurocamera aveva respinto sia il candidato designato dalla Romania, Rovana Plumb, in quota S&D, sia quello proposto dall'Ungheria, Laszlo Trocsanyi, del Ppe. In altre parole si sarebbe trattato di una sorta di resa dei conti nei confronti della francese, sostenuta dai Liberali. Ma secondo altre fonti la bocciatura sarebbe stato un segnale inviato a Macron (ennesimo fallimento del presidente francese) dai vari gruppi politici dopo la presa di posizione del presidente francese contro gli spitzenkandidaten, ossia i candidati di punta alle elezioni europee.