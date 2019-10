Caos Usa sulla Siria, Trump fa marcia indietro

Nel giro di qualche ora, Donald Trump cambia la sua strategia sulla Siria e manda in tilt l'intera politica Usa sulla regione, finendo per scontentare tutti: i democratici; i curdi; il presidente turco Erdogan; e persino la maggioranza degli stessi repubblicani, che non hanno condiviso il suo iniziale annuncio sul ritiro.

Solo lunedì Trump aveva detto che è giunta l"ora per noi di uscire da queste ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali, e di riportare a casa i nostri soldati". Per poi correggere il tiro poche ore dopo. Intanto da Ankara fanno sapere che tutti i preparativi per l'operazione militare della Turchia nel Nord-Est della Siria si sono conclusi. E l'operazione potrebbe iniziare in qualsiasi momento.