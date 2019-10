Sberla di Trump all'Ue: 7,5 miliardi di dazi

Donald Trump ha ottenuto il semaforo verde. I suoi dazi sulle merci europee per 7,5 miliardi di euro possono partire. L’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ha dato a Washington il via libera alle alle tariffe su beni di importazione dell’Ue per 7,5 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro) messi in cantier dall'amministrazione come rappresaglia per il supporto illegale del blocco europeo al produttore di velivoli Airbus. La sentenza dell’arbitro del Wto è un momento cruciale della battaglia tra Airbus e Boeing, che dura da 15 anni presso l’Organizzazione, e minaccia di rendere ancora più tese le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione europea. I dazi colpiranno anche il made in Italy e il Paese, secondo un'analisi di Coldiretti, rischia di pagare un conto di oltre un miliardo. Colpito per circa la metà dell’importo il cibo, ma anche la moda, i materiali da costruzione, i metalli, le moto e la cosmetica se gli Stati Uniti decideranno di mantenere le stesse priorità della black list indicata dal Dipartimento del Commercio statunitense (Ustr) e pubblicata nel Registro Federale.