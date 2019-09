Ivanka Trump senza reggiseno all'Onu? La camicetta fa discutere

Fa discutere l'outfit scelto da Ivanka Trump in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gonna bianca decorata da rose gialle in 3D (Prada, 2.130 dollari si legge sul Mail online) e camicetta di seta celeste, il suo ingresso ha per un attimo spostato l'attenzione dai lunghi discorsi e dalle controversie. A far discutere è soprattutto, secondo molti, la scelta di non indossare il reggiseno. Scelta che, trattandosi di una camicetta molto aderente e sottile, ha messo in evidenza le forme.