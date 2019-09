Charlotte nervosissima. Mamma Kate la consola così

Bellissima e sicura di sé Kate Middleton mentre accompagna la figlia Charlotte al suo primo giorno di scuola. La Duchessa di Cambridge e il marito William, insieme al primogenito George, sono tornati al lavoro come ha comunicato Buckingham Palace qualche giorno fa e il primo impegno è coinciso con l’inizio della scuola per la birichina Charlotte, 3 anni, balzata agli onori delle cronache quest’estate per una linguaccia irriverente ai fotografi durante un evento ufficiale. Due anni fa, Kate non riuscì a portare George alla prestigiosa Thomas’s Battersea School a causa delle nausee dovute alla dolce attesa di Louis, ma oggi ce l’ha fatta ed è apparsa molto tranquilla. Decisamente agitata Charlotte che è rimasta a lungo vicino alla mamma, quasi a volersi nascondere e si è toccata ripetutamente la coda di cavallo in maniera nervosa. Anche George, a giudicare dalle smorfie, non aveva tanta voglia di ricominciare a studiare. E gli outift? Per i bimbi divisa scolastica d’ordinanza, per la mamma un semplice abito a fiori rosso, bianco e blu di Michael Kors (240 euro alla faccia dei look costosi di Meghan Markle), décolletée in camoscio blu e capelli castani con un nuovo riflesso dorato.

