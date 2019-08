Juncker, vacanze interrotte: operazione urgente, asportata la cistifellea

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è tornato in fretta in Lussemburgo per sottoporsi all’«urgente rimozione della cistifellea», ha detto l’esecutivo europeo. Juncker, 64 anni, ha accorciato le sue vacanze in Austria e «è stato rimpatriato in Lussemburgo per sottoporsi urgentemente alla rimozione della cistifellea», afferma l’istituzione in una dichiarazione molto breve.