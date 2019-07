Amanda Knox lancia la raccolta fondi per il suo matrimonio. Ecco perché

Amanda Knox vuole sposarsi, ma chiede il vostro aiuto. “Vi prego, aiutatemi. Voglio sposarmi, ma sono senza soldi”: sembrerebbe un grido d’allarme. Ma è la richiesta di Amanda Knox che vuole convolare a nozze con il suo fidanzato Christopher Robinson. Visto che in Rete sta spopolando il Challenge, lei ha deciso di avviare una strana e singolare raccolta fondi. Amanda e Christopher chiedono fino a 10mila dollari per organizzare le nozze. Vorrebbero la "festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici", come racconta la Knox. “Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante", svela la coppia nella sua pagina social nata per la raccolta fondi.