La California trema: terremoto di 7.1. E torna l'incubo del "big one"

La terra è tornata a tremare nella California del sud, con un sisma di magnitudo 7.1 della scala Richter che è stato percepito nettamente anche a Los Angeles e persino a Las Vegas. È il più forte terremoto in due decadi, ma attualmente non sono stati segnalati danni di rilievo o vittime. Come nel sisma di giovedì scorso con la scossa di magnitudo 6.4, l'epicentro del sisma si trova a circa 17 km dalla piccola città di Ridgecrest: a quanto affermano i sismologi, farebbe parte di quella che viene chiamata una "sequenza sismica".

Gli abitanti, riferisce la Cnn, parlano di pavimenti che sembravano muoversi sotto i loro piedi e di edifici che vacillavano vistosamente. Anche l'elettricità saltata in ampie zone della città, mentre i vigili del fuoco segnalano numerosissime chiamate per incendi. Il sisma di giovedì a oltre 240 km nord-ovest da Los Angeles era di magnitudo 6.4, a cui sono seguite numerosissime scosse di assestamento. I sismologi avevano avvertito che avrebbero potuto esserci ulteriori scosse più forti.

Scosse che fanno tornare l'incubo The Big One ovvero "quello grosso", il terremoto potenzialmente devastante che potrebbe scaturire dall'accumulo di energia della faglia di Sant'Andrea che tocca San Francisco e Los Angeles.