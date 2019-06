Salvini sgonfia Macron: manderemo i barconi a Marsiglia

"Visto che il governo francese è così generoso (almeno a parole) con gli immigrati, indirizzeremo i prossimi eventuali barconi verso Marsiglia". Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta così le dichiarazioni della portavoce del governo di Macron. "Sarebbe bello che i governi francese e tedesco si occupassero di quello che succede in Francia e Germania e non dessero lezioni all'Italia", ha detto il vicepremier ai giornalisti prima del comizio alla festa della Lega di Cantù. "Cercare di speronare una nave della Guardia di Finanza non è permesso, vorrei sapere se accadesse una cosa simile al confine con Francia e Germania come reagirebbero", ha aggiunto il ministro dell'Interno.

Lo scontro con Parigi e Berlino non si placa. "Chi salva vite non può essere criminalizzato", ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che critica l'arresto in Italia della capitana della Sea Watch Carola Rackete, in un'intervista alla televisione pubblica Zd. Nell'intervista Steinmeier ha riconosciuto che esiste in Italia una legge che può determinare quando una nave può attraccare nei suoi porti, ma ha poi aggiunto che "l'Italia non è un paese qualsiasi, è un Paese al centro dell'Unione Europea e per questo possiamo aspettarci che un Paese come l'Italia gestisca il caso in maniera diversa". Dura la replica del vicepremier italiano Matteo Salvini, che in giornata attacca prima la Capitana - "E' fuorilegge" - e poi risponde a Steinmeier: "Al Presidente tedesco chiediamo cortesemente di occuparsi di ciò che accade in Germania e, possibilmente, di invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle Forze dell’Ordine italiane. A processare e mettere in galera i delinquenti ci pensiamo noi". Ma il vicepremier non si ferma. Dopo Germania e Lussemburgo, ecco arrivare l'attacco anche alla Francia: "Visto che il governo francese è così generoso (almeno a parole) con gli immigrati, indirizzeremo i prossimi eventuali barconi verso Marsiglia".