Harry e William, così i principi "divorziano"

I Duchi di Windsor e i Duchi del Sussex sono ufficialmente separati in casa. I “Fab four”, come erano stati soprannominati i due fratelli con le rispettive consorti, sono andati in frantumi dopo il matrimonio di Harry con Meghan e ora si è consumato un nuovo strappo: i Duchi del Sussex sono usciti dalla Royal Foundation per decidere in piena autonomia quali iniziative benefiche sostenere. A dare la notizia in esclusiva il “The Sun”. I quattro avevano debuttato tutti insieme il 28 febbraio 2018 al primo forum della Royal Foundation, fondata nel 2009 da William e Harry per portare avanti nel miglior modo possibile le loro opere filantropiche. Ma secondo la corrispondente reale Emily Andrews l’arrivo del tornado Meghan ha cambiato gli equilibri: “Le cose sono andate molto male tra i due fratelli, dopo il royal wedding non si sono visti in privato per diversi mesi”.

I motivi di discordia non sono da ricercare solo nel carattere pretenzioso e dispotico di Meghan, ma anche nella presunta crisi coniugale tra William e Kate (le voci si stanno facendo sempre più insistenti, nda). Pare infatti che Harry abbia rinfacciato al fratello maggiore alcuni comportamenti sbagliati per un uomo sposato. Secondo il The Sun avrebbe detto al futuro sovrano: “Un tradimento ha rovinato la nostra famiglia e te fai lo stesso?”. Per ora è certo che alla base della separazione, dolorosa se si pensa a quanto fossero legati i due fratelli Windsor, non ci sia solo il desiderio di Meghan di avere maggior autonomia, ma anche il diverso peso “politico” di William e Harry. Il maggiore dei figli di Lady Diana e Carlo si prepara a diventare Re d’Inghilterra, mentre il secondo non ha gli stessi doveri e vincoli. Il prossimo 19 giugno si terrà la riunione del consiglio della Royal Foundation e saranno apportati i cambiamenti necessari come ha fatto trapelare l’ufficio stampa (“c’è una revisione in corso”). Naturalmente gli impegni già presi saranno onorati.