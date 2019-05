Fallimento Brexit, Theresa May molla in lacrime

La premier britannica, Theresa May, annuncia le sue dimissioni. "A breve lascerò l'incarico che è stato l'onore della mia vita ricoprire" spiega con la voce rotta dall'emozione mentre fa sapere che si dimetterà il 7 giugno, riconoscendo di non essere riuscita a raccogliere il consenso necessario a portare a compimento la Brexit.

"Lo faccio senza ostilità, ma con enorme e duratura gratitudine per avere avuto l'opportunità di servire il Paese che amo", ha dichiarato la May aggiungendo che è stata "la seconda premier donna, ma certamente non l'ultima". Tra i favoriti per sostituire May c'è l'ex ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, capofila dei Brexiteers.