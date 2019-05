Royal baby, ecco le prime immagini del figlio di Harry e Meghan

Eccolo finalmente e sembra tutto suo mamma! I Duchi del Sussex, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, hanno mostrato al mondo il primogenito ancora senza nome. Davanti alle televisioni britanniche e all’americana CBS (uno strappo al protocollo che ha indispettito la Regina Elisabetta II), i neo genitori hanno presentato il neonato. L’ex attrice in abito bianco ha detto: "Ha un carattere dolcissimo ed è davvero calmo" consentendo al marito, ex pecora nera della Royal Family, di scherzare: "Non so proprio da chi abbia preso". Il bambino, avvolto in una copertina bianca, assomiglia alla mamma per i tratti somatici e il colore della carnagione. Harry ha aggiunto: “Tutti dicono che i bambini cambiano molto in due settimane, il suo aspetto cambia ogni singolo giorno. Siamo così emozionati di avere questo batuffolo di gioia, vogliamo passare molto tempo con lui ora che inizia a crescere". Meghan era raggiante: “Ho i due migliori ragazzi del mondo. Sono molto felice. È stato un sogno”.

L’“innominato” è solo settimo in linea di successione al trono e questo ha consentito ai Duchi del Sussex di mantenere il massimo riserbo sulla nascita tuttavia sono emersi alcuni dettagli: Meghan è stata prelevata dagli agenti di Scotland Yard a notte fonda dalla sua residenza di Frogmore Cottage e ha partorito in una clinica privata non in casa come desiderava. Inoltre il parto sarebbe stato indotto perché il bimbo non ne voleva sapere di nascere: era in ritardo di quasi una settimana. Oggi il Royal Baby sarà presentato alla Regina. Come anticipato però è scoppiata una polemica: in base all’etichetta reale alla presentazione dovevano essere presenti solo i media britannici e invece c’era anche l’emittente americana Cbs. La decisione di Meghan potrebbe creare malumori tra il Regno Unito e Australia, Canada e Nuova Zelanda, gli altri Paesi del Commonwealth.