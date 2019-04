Incendio a Notre Dame. Cattedrale evacuata, turisti in fuga

Un grosso incendio si è sviluppato nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lo riferiscono i media francesi, aggiungendo che la cattedrale è stata evacuata. Immagini del fumo che avvolge il celebre monumento sono state postate su Twitter. Apparentemente le fiamme si sono sviluppate su una impalcatura.

Le fiamme hanno raggiunto la volta della cattedrale, il monumento storico più visitato d'Europa. L'evacuazione è in corso, un ampio perimetro di sicurezza è stato disposto dalle forze di sicurezza. I pompieri, che stanno intervenendo sulla cattedrale di Notre-Dame in fiamme, confermano l'incendio è "probabilmente" legato ai lavori di ristrutturazione in corso.

"Un terribile incendio è in corso alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto, in stretta connessione con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro della sicurezza", scrive su Twitter il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo.