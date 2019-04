Dalla Lituania all'Italia è l'unico passeggero a bordo del Boeing

Skirmantas Strimaitis ha prenotato un biglietto di sola andata per l'Italia, ed era l’unico passeggero a bordo del Boeing 737-800. Il cittadino lituano stava volando da Vilnius a Bergamo per una gita sugli sci il 16 marzo. I suoi unici compagni a bordo dell'aereo, che ha una capienza di 189 passeggeri, erano due piloti e cinque membri dell'equipaggio.

Strimaitis sospettava che qualcosa andasse male quando andò a fare il check-in all'aeroporto internazionale di Vilnius in Lituania e gli è stato detto che l'equipaggio lo stava aspettando. Dopo aver chiesto perché, non essendo in alcun modo in ritardo, Strimaitis è stato informato di essere l'unico passeggero a bordo. Il tour operator Novaturas ha confermato alla CNN Travel di aver noleggiato un volo da Bergamo a Vilnius per un gruppo di clienti quel giorno. Per evitare che l'aereo tornasse vuoto, i biglietti di sola andata sono stati messi in vendita per il viaggio di ritorno. Tuttavia, Strimaitis è stato l'unico a comprarne uno. Questo l’ha portato a vivere a ciò che descrive come un'esperienza "unica e irreale".

“All'inizio l'equipaggio sembrava piuttosto confuso", dice alla CNN Travel. "Forse è stata una nuova esperienza anche per loro.” “Mi è stata fornita una dimostrazione personale di sicurezza pre-volo, poi mi sono semplicemente goduto il volo scattando selfie e scrivendo, avere il silenzio su un aereo era molto insolito, ho continuato a sorridere per tutto il giorno."

Il viaggio è durato circa due ore e Strimaitis dice che il pilota si riferiva a lui come "Mr Passenger" durante il tragitto. "L'equipaggio ha detto che era bello avermi a bordo", spiega. "Sono sicuro che è stato un lavoro facile per loro." Naturalmente, questo non è il primo caso di un passeggero che ottiene involontariamente l'esperienza dell'aereo privato.

Karon Grieve è stato l'unico passeggero a bordo di un volo Jet2 da Glasgow a Creta nel 2017. L'autore scozzese ha postato su Twitter un'immagine della sua esperienza, dicendo che "si sentiva come un VIP". Nel frattempo, l'anno scorso, Beth VerSteeg è volata da New York a Washington, D.C. a bordo di un aereo più o meno vuoto dopo che la compagnia aerea anonima l'ha erroneamente prenotata su un volo destinato esclusivamente al personale