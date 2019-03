Mette Lsd nel caffè dei colleghi: "Erano troppo negativi"

Sballo contro la monotonia dell'ufficio. Un ragazzo di 19 anni impiegato in una società di noleggio auto è stato arrestato dalla polizia del Mossouri per aver messo Lsd nel caffè e nell’acqua di tre suoi colleghi. Il motivo? "AVevano troppe energie negative", ha spiegato il giovane secondo i media americani. A far scattare le indagini le segnalazioni fatte dai sanitari intervenuti per soccorrere le vittime sotto gli effetti del potente allucinogeno. Infatti i tre non potevano spiegarsi vertigini e vsioni lisergiche, non lamentate dal quarto collega in stanza con loro, ovvero il giovane arrestato. Il sospetto ha confessato subito di aver sciolto gli acidi in due bottiglie d’acqua e un caffè dei tre ignari colleghi perché “avevano troppa energia negativa”. Ora rischia un processo per possesso di sostanza stupefacente e aggressione di secondo grado.