Nuovo allarme su un boeing 737 Max 8. Atterraggio d'emergenza in Florida

Un aereo Boeing 737 Max 8 della Southwest Airlines, lo stesso tipo di aereo coinvolto in due incidenti mortali, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Orlando martedì pomeriggio. Lo si apprende da una nota la Federal aviation administration (Faa), il regolatore dell'aviazione civile Usa.

Un aereo della Southwest Airlines, che doveva essere messo a terra, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza dopo essere decollato dall'aeroporto internazionale di Orlando alle 14:50 di martedì. "L'equipaggio del volo Southwest Airlines 8701, un aereo Boeing 737 MAX, ha dichiarato un'emergenza dopo che l'aeromobile ha riscontrato un problema al motore durante la partenza dall'aeroporto internazionale di Orlando in Florida, alle 14:50 di oggi", si legge nel comunicato.

Sull'aereo erano presenti solo il capitano e un copilota. L'aereo stava per essere trasferito a Victorville, in California, per essere tenuto a terra dopo che il presidente Trump ha ordinato lo stop di tutti i velivoli Boeing 737 Max 8 e 9. La scorsa settimana, dopo la Faa ha messo a terra tutti gli aerei Boeing 737 Max negli Stati Uniti in seguito a un incidente del 10 marzo in Etiopia che ha ucciso 157 passeggeri e un incidente in Indonesia che ha ucciso tutte le 189 persone a bordo.