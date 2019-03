Kate scatena la guerra e caccia la marchesa

Solo screzi, competizione femminile di alto rango tra vicine di «campagna»? Macché. Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William, è ai ferri corti (cortissimi) con Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Fra le due coetanee, un tempo in eccellenti rapporti, c’è stata una brutta litigata. Tanto brutta da generare una frattura insanabile. Kate avrebbe chiesto al marito di «far uscire la signora Hanbury» dalle loro vite. Anzi, dalla loro cerchia di amicizie più strette. Il marito avrebbe tentato di smorzare la Kate furibonda facendo da paciere, perché gli fa piacere frequentare i marchesi, ma la legittima consorte è stata irremovibile. Non la vuole più intorno, l’ex amica.

E dire che l’aveva invitata al suo matrimonio con William: Rose Hanbury aveva catturato l’attenzione dei media che l’avevano eletta come la donna più elegante del royal wedding. C’è qualche retroscena sconosciuto dietro la rabbia di Kate? Lei e Rose sono amiche-nemiche, rivali, in competizione per cosa o per chi? Solo una settimana fa l’informatissimo «Daily Mail» riferiva che Kate, duchessa di Cambridge, aveva maturato una «rivalità» (di natura non specificata) nei confronti dell’amica e vicina di casa lady Rose Hanbury, 35 anni, sposata con uno degli ex scapoli più ambìti della Gran Bretagna, il marchese David Cholmondeley, dal quale ha avuto tre figli.

Gli opinionisti da salotto avevano escluso crisi fra Kate e William: «Sono nozze solide, le loro». Ma chi è questa giovane donna tanto apprezzata nei dintorni di Sandringham, dove regna sulla dimora palladiana di Houghton Hall? Incredibilmente, la sua biografia collima in maniera certosina con quella di Kate Middleton, se non fosse per un dettaglio: la sua nonna paterna, lady Rose Lambert, è stata damigella d’onore alle nozze tra la regina Elisabetta ed il duca di Edimburgo, nel 1947. Rivelato l’aggancio reale, la scalata sociale di Rose Hanbury, figlia del designer Tim e di Emma, che gestisce il marchio di moda «Marosa», è stata eccezionale almeno quanto quella di Kate.

Se la duchessa di Cambridge è cresciuta con Pippa, Rose si è mossa nell’alta società inglese insieme alla sorella Marina. Se Kate e Pippa erano definite la ragazze «Wisteria» per ventilate doti di arrampicatrici sociali, Rose e Marina Hanbury hanno fatto eccellenti matrimoni, impalmando due scapoli ricchissimi, blasonati e piu’ grandi di loro di oltre vent’anni. Marina ha sposato Ned Lambton, il conte di Durham, Rose ha unito il suo destino a quello di David Rocksavage, settimo marchese di Cholmondeley. La signora di «Houghton Hall» (proprio come Kate), ha provato ad inserirsi nel mondo lavorativo: Rose è stata l’assistente del ministro dell’Istruzione Michael Gove, salvo lasciare in tutta fretta l’incarico a causa dei disturbi legati ai primi mesi di gravidanza (altro punto in comune con Kate Middleton).

La ragazza dagli occhi turchini, ex modella, è cresciuta nel castello di Wembury House, nel Devon (dove la famiglia ha organizzato feste sublimi) ma ogni vacanza familiare ha avuto come destinazione Ibiza. «Un invito a Wembury è molto ambìto in Inghilterra», ha confidato un aristocratico. La famiglia Hanbury è di vedute ampie e ama circondarsi di varia umanità. Divi, stelle del rock ma anche gente comune bohémien, insomma. Kate e Rose hanno biografie simili dunque: il resto (per ora) è solo chiacchiericcio «blasonato».