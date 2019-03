Brexit, record di firme per un nuovo referendum. Un milione in piazza

Decine di migliaia di persone stanno partecipando a Londra alla grande marcia per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. Fra uno sventolio di bandiere europee, un immenso serpentone di folla è partito da Park lane diretto verso la piazza del parlamento. Foto aeree mostrano una quantità enorme di folla che potrebbe arrivare ad un milione di persone, superando le 700mila della precedente marcia per un secondo referendum.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan, che sarà fra gli oratori, ha twittato un video che lo ritrae alla marcia mentre regge con altre persone uno striscione con lo slogan "put it to the people" (fate decidere la gente). Oltre a lui interverranno anche il numero due del partito laburista Tom Watson, la first minister scozzese Nicola Sturgeon, l’ex procuratore generale Dominic Grievy e l’ex deputata Tory passata al gruppo indipendente Anna Soubry. La marcia è molto seguita sui social con molti messaggi di adesione di britannici all’estero o impossibilitati a partecipare che vogliono dare il loro sostegno. Intanto la petizione al parlamento britannico per chiedere la revoca della Brexit ha superato i quattro milioni di firme. Per l'esattezza 4,3 milioni di firme per chiedere la revoca dell’articolo 50, che regola il divorzio di uno Stato membro dall’Ue.