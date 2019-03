Sully, il cane dell'ex presidente Bush "arruolato"

Sully H.W. Bush, l'ex cane di servizio del defunto presidente George H.W. Bush, ha iniziato un nuovo lavoro con la US Navy presso il Centro medico militare nazionale Walter Reed fuori Washington. Durante una cerimonia trasmessa in diretta su Facebook mercoledì, il labrador è stato delegato ad un rango dell’ospedale ed è stato dotato di una nuova "uniforme militare" - un gilet che rappresenta la squadra cinofila del centro medico.

Il giuramento di arruolamento personalizzato per Sully e stato: "Affermate che come medico dell’ospedale della Marina degli Stati Uniti sosterrete, consolerete e curerete i guerrieri e le loro famiglie? Affermate che darà sostegno, darà conforto incondizionati allo staff, specialmente nei giorni intensi? Che prenderà questo incarico liberamente, senza alcuna promessa di dolcetti o carezze sulla pancia e che assolvi fedelmente i doveri per offrire gioia, amore e nutrimento per i nostri soldati, marinai, aviatori, e le loro famiglie?".

Sully si unisce al programma per cani di struttura del centro medico. I suoi compiti includeranno la riduzione dello stress e l'aumento del benessere tra i pazienti e il personale. Il cane ha catturato i cuori di tanti l'anno scorso dopo che è stata pubblicata una sua foto mente riposa vicino alla bara del presidente Bush.

Sully è stato assegnato al presidente Bush dopo la morte dell'ex first lady Barbara Bush. "Quando abbiamo ricevuto la richiesta per il presidente Bush, sapevamo che dovevamo trovare un cane che fosse super adattabile, perché il presidente ha fatto molti viaggi e ha avuto molti visitatori", ha detto Brad Hibbard, direttore capo della Guida per la Fondazione Dog Dog per The Blind / America's VetDogs alla CNN l'anno scorso. "Abbiamo pensato subito a Sully, sapevamo che era il cane giusto per il lavoro, specialmente con il signor Bush che era anziano e su una sedia a rotelle, aveva bisogno di un cane che lo aiutasse anche nelle attività quotidiane".

"Non solo è bravo a recuperare cose, ha aiutato il presidente aprendo le porte, sapeva quando ottenere assistenza da qualcun altro, e sapeva quando Bush aveva bisogno di conforto, così gli metteva la testa sulle sue ginocchia", ha detto Hibbard. I cani di servizio di Walter Reed a Bethesda lavorano collettivamente oltre 200 ore al mese secondo un portavoce della struttura.