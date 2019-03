Torna la paura a Londra: pacchi bomba in aeroporti e stazioni

Nuovo allarme terrorismo a Londra. La polizia ha aperto un'indagine su un possibile movente terroristico dietro al ritrovamento di tre pacchi sospetti individuati nel giro di poche ore vicino agli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo. Per gli inquirenti i pacchi esplosivi sono legati tra loro. I piccoli ordigni, assemblati in modo rudimentale, sono stati neutralizzati e non risultano feriti.

#Breaking: Just in - Pictures of the packages when the bomb squad dismantled the improvised explosive devices on scene, at #Heathrow, London City Airport and #Waterloo. pic.twitter.com/JVV2uAkBSe — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 5 marzo 2019

I tre allarmi si sono susseguiti a qualche ora di distanza uno dall'altro. Il primo ha riguardato il Compass Centre, complesso di uffici vicino all'aeroporto di Heathrow. Il secondo ordigno è stato trovato in un deposito postale nella stazione ferroviaria di Waterloo. Il terzo all'Aviation House, altro edificio di uffici all'interno dell'aeroporto urbano City.

Portavoce dei servizi di trasporto hanno precisato che i voli in arrivo e in partenza da Heathrow come da City non sono stati interrotti e proseguono regolarmente, così come treni e metro sulle linee che passano per Waterloo.