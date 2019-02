Il Cardinale Pell va in carcere. Niente libertà su cauzione

Il tribunale di Melbourne ha ordinato l'arresto del cardinale George Pell, ex numero tre del Vaticano, che è stato riconosciuto colpevole di pedofilia. I legali di Pell avevano programmato di chiedere il proseguimento della libertà su cauzione, in attesa del processo di appello, ma hanno improvvisamente rinunciato. La sentenza è attesa il 13 marzo. Pell è stato condannato per abusi sessuali nei confronti di due chierichetti alla cattedrale Saint Patrick di Melbourne negli anni 1996-1997.