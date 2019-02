Rimpatriata con la forza la figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano

Una liceale nordcoreana è stata forzatamente rimpatriata a Pyongyang dall'Italia dopo che il padre Jo Song-gil, ex ambasciatore a Roma, è scomparso a novembre in quello che è stato visto come un tentativo di diserzione. Lo riferisce l'agenzia Yonhap. Thae Yong-ho, disertore dal 2016 quando prestava servizio nell'ambasciata di Londra, riferisce che la ragazza è stata riportata in Corea del Nord a novembre.