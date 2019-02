Parigi ci rimanda l'ambasciatore: leader italiani rammaricati

Disgelo sull'asse Roma-Parigi. L'ambasciatore francese richiamato la settimana scorsa rientrerà oggi in Italia. Lo riferisce il ministero francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau: "Riparte oggi per Roma", ha annunciato su Radio Rtl. L'ambasciatore Christian Masset era stato richiamato giovedì scorso dopo che il ministero francese aveva giudicato "inaccettabili i continui attacchi da parte del governo italiano", in particolare dopo la visita del vice premier, Luigi Di Maio, a Parigi per incontrare Christophe Chalençon, uno degli esponenti del movimento dei 'gilet gialli'.

"Abbiamo ascoltato i leader politici, che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente scortesi e inaccettabili, rammaricarsi", ha spiegato la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, dopo aver annunciato il ritorno dell'ambasciatore Christian Masset a Roma. "Abbiamo sentito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia", ha aggiunto. L'esponente del governo francese - ai microfoni di Radio Rtl - ha inoltre ricordato la telefonata tra il capo di Stato francese, Emmanuel Macron, e il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. "Hanno detto insieme quanto sia importante l'amicizia tra Francia e Italia, quanto i due paesi hanno bisogno di uno dell'altro". "L'Italia ha bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme", ha aggiunto Loiseau.