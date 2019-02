La città finisce sott'acqua, è allarme coccodrilli

Le inondazioni devastanti nel nord-est dell'Australia hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case e hanno trascinato serpenti e coccodrilli sulle strade. Gran parte della città di Townsville nello stato del Queensland è inondata. I residenti sono stati costretti ad evacuare le loro case e cercare riparo sui tetti, secondo l'affiliato della CNN 7 News.

Le piogge intense del fine settimana hanno costretto le autorità ad aprire le dighe sul fiume Ross per alleviare la pressione e prevenire un collasso, rilasciando circa 1.900 metri cubi di acqua. La diga deteneva il 224% della sua capacità lunedì pomeriggio, secondo l'affiliata della CNN 9 News, dopo aver raggiunto il picco di domenica sera al 247%. "I flussi pericolosi e ad alta velocità si verificheranno nel fiume Ross e si prevede che le rotte di accesso siano tagliate", ha dichiarato il Queensland Bureau of Meteorology. I massicci acquazzoni che colpiscono Townsville sono arrivati mentre l'Australia sta già affrontando un'ondata di caldo da record che ha colpito tutti gli otto stati del paese. A Townsville si prevedono circa 100 millimetri di pioggia lunedì e altri 75 millimetri martedì, secondo la meteorologa della CNN Karen Maginnis. Interi sobborghi di Townsville sono stati completamente sommersi. Gresham Ross, un residente della zona, ha dichiarato a 9 News che le inondazioni sono le più alte che abbia visto in 30 anni di vita nell'area. "Non si riesce a credere a quanta acqua sia scesa dal fiume", ha detto. Mentre le inondazioni sono rapidamente peggiorate, la polizia in alcune parti del Queensland ha bussato ad ogni porta per avvertire i residenti di lasciare le loro case. "Non è un evento che capita una volta ogni 20 anni, è un evento che capita una volta su 100”, ha dichiarato il premier di stato Annastacia Palaszczuk sabato a 9 News. Centinaia di case a Townsville sono già state inondate, secondo 7 News, e ci sono timori tra 10.000 e 20.000 proprietà che potrebbero essere a rischio a causa del maltempo.

A peggiorare la situazione per i residenti terrorizzati che fuggono dalle loro case, ci sono stati numerosi avvistamenti di coccodrilli e serpenti che sono stati travolti dalle inondazioni e trascinati sulle strade dove adesso vagano liberamente. Erin Hahn, una residente di Mundingburra, ha detto a 7 News che ha trovato un coccodrillo d'acqua dolce di fronte a casa di suo padre. "Raggiungeva quasi un metro o due di lunghezza”, ha detto.