Maduro pronto al dialogo: "Sì elezioni ma non presidenziali"

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, pur dicendosi favorevole all'ipotesi di elezioni legislative anticipate, si oppone alla possibilità di tenere nuove elezioni presidenziali. "Le elezioni presidenziali in Venezuela si sono tenute meno di un anno fa, 10 mesi fa", ha detto Maduro in un'intervista rilasciata a Caracas all'agenzia di stampa russa Ria. "Non accettiamo gli ultimatum di persone nel mondo, non accettiamo il ricatto. Le elezioni presidenziali in Venezuela ci sono state e se gli imperialisti vogliono nuove elezioni, che aspettino fino al 2025", ha aggiunto il presidente socialista erede politico di Hugo Chavez.

Nell'intervista, Maduro ha sottolineato che il cruciale appoggio dell'esercito: "Sto svolgendo i miei doveri di comandante in capo in base alla Costituzione, consolidando le forze armate bolivariane" e "le forze armate bolivariane stanno dando una lezione di etica, lealtà e disciplina", ha detto. Maduro è al potere dal 2013, cioè da dopo la morte di Hugo Chavez, ma la sua rielezione a maggio del 2018 è stata definita illegittima da Unione europea, Stati Uniti e dall'Organizzazione degli Stati americani (Oas). La scorsa settimana il Venezuela è piombato in una crisi politica dopo che il leader dell'opposizione Juan Guaido si è autoproclamato presidente ad interim ed è stato subito riconosciuto dagli Stati Uniti. Gli Usa, insieme al Canada e a una decina di Paesi dell'America Latina, hanno riconosciuto Guaido, mentre Cina e Russia - che sono i due principali creditori di Caracas - hanno invitato a non interferire, schierandosi con Maduro come la Turchia e Cuba.