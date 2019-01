Julen non ce l'ha fatta. Trovato morto nel pozzo

I soccorritori, nelle prime ore di oggi, hanno trovato il corpo senza vita del bambino di due anni caduto in un pozzo profondo quasi due settimane fa nel Sud della Spagna, dando il via a un'operazione di soccorso senza precedenti che aveva tenuto il Paese con il fiato sospeso. Centinaia di persone hanno lavorato 24 ore su 24 sotto i riflettori per cercare di raggiungere Julen Rosello, caduto in uno stretto pozzo artesiano profondo più di 100 metri il 13 gennaio scorso mentre i suoi genitori preparavano un pranzo a Totalán, una città del Sud vicino a Malaga. "Sfortunatamente all'1.25 del mattino la squadra di soccorso ha raggiunto il punto in cui si stava cercando Julen e ha trovato il corpo senza vita del piccolo", ha scritto su Twitter il rappresentante del governo centrale nella regione sud-occidentale dell'Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis.