Giallo a Parigi, 18enne italiano muore dopo un volo di 45 metri

Un ragazzo di 18 anni, Alessio Vinci, originario di Ventimiglia, è stato trovato morto nei giorni scorsi all'interno di un'area di cantiere a Parigi. A darne informazioni alle autorità italiane è stato il nonno del ragazzo, con cui il giovane viveva, che oggi si è rivolto ai carabinieri della città di confine riferendo del presunto suicidio del ragazzo e chiedendo informazioni su come mettersi in contatto con le autorità francesi. Sono stati attivati i contatti tramite il consolato italiano a Parigi.

Il giovane frequentava, con un anno di anticipo, la facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino. In precedenza non erano state fatte denunce di scomparsa per il 18enne che si sarebbe allontanato spontaneamente da casa. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia francese, nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le circostanze del decesso.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe precipitato da una gru alta quarantacinque metri, situata in un cantiere. In un messaggio recapitato al nonno, col quale viveva, Alessio ha scritto che era stato "il nonno migliore e un grande esempio" per lui. Un messaggio che potrebbe essere ultimativo e che fa pensare possa trattarsi di suicidio ma troppi restano gli interrogativi da chiarire. Non si esclude, infatti, che il ragazzo possa essere stato indotto a togliersi la vita. Sul caso, comunque, stanno indagando le autorità transalpine in stretto contatto con quelle italiane e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia.