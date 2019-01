Brexit, bocciato l'accordo con la Ue. La May non molla: "Non mi dimetto"

Il Parlamento ha bocciato l’accordo sulla Brexit che la premier Theresa May ha raggiunto con l’Ue. I voti contrari sono stati 432, quelli favorevoli solo 202. Il leader laburista Jeremy Corbyn ha annunciato di aver presentato una mozione di sfiducia contro la premier britannica Theresa May.

«La Camera ha parlato e il governo ascolterà. È chiaro che la Camera non sostiene questo accordo, ma il voto non ci dice cosa invece la Camera sostenga. Non ci dice come si intenda onorare la decisione presa dal popolo britannico in un referendum». La premier britannica Theresa May si esprime così dopo il voto con cui il Parlamento ha bocciato l’accordo sulla Brexit raggiunto da Londra e l’Ue. «Per prima cosa, bisogna confermare se questo governo goda ancora della fiducia della Camera. Io credo di sì, ma è giusto che altri abbiano la possibilità di verificarlo, se vogliono. Se il governo otterrà la fiducia, terremo incontri in uno spirito costruttivo» per arrivare ad ottenere «un sostegno sufficiente in questa Camera». Verranno discusse eventualmente nuove idee e «il governo le esplorerà poi con l’Unione Europea».