Sugli occhi la pomata per il pene anziché l'unguento, paziente con gravi lesioni

A Glasgow, nel Regno Unito, una donna ha subìto gravi lesioni agli occhi dopo che le è stata erroneamente somministrata una crema per la disfunzione erettile anziché l'unguento per gli occhi. L'incidente è stato segnalato dalla dottoressa Magdalena Edington e dai colleghi del Tennent Institute of Ophthalmology di Glasgow. Secondo un articolo della rivista BMJ Case Reports, alla donna è stata prescritta la crema per la disfunzione erettile, Vitaros, anziché l'unguento per gli occhi, VitA-POS. È stata subito male, accusando dolore agli occhi, rossi e gonfi, e la vista annebbiata.

Gli errori di prescrizione sono comuni, soprattutto se i farmaci in questione hanno nomi o packaging simili, come Vitaros e VitA-POS. Gli autori dell’articolo però aggiungono in una nota che è insolito che tra i farmacisti, il medico di famiglia e il paziente, nessuno abbia messo in discussione la prescrizione di una pomata per la disfunzione erettile per una paziente donna, in particolare una che aveva ricevuto l'istruzione di applicarla sugli occhi.

Gli autori "ritengono che questo sia un argomento importante da segnalare per migliorare la consapevolezza e promuovere abilità di prescrizioni sicure". La vittima è dovuta recarsi in ospedale a cuasa dell'erosione corneali - una condizione comune causata da un graffio sulla cornea che non guarisce completamente, causando una vescica. Il blister può aderire alla palpebra, ad esempio durante il sonno, e una volta che l'occhio è aperto potrebbe strapparsi o scoppiare, causando dolore, vista annebbiata o sensibilità alla luce.

"Vitaros promuove il flusso di sangue in altre aree del corpo" ha spiegato Colin Vize, un oculista e presidente del gruppo di qualità e sicurezza del Royal College of Ophthalmologists, che non è stato coinvolto nell'indagine. "Se applichi lo stesso agente all'area intorno all'occhio, si verificherà un'azione simile. Questo fa sì che i vasi sanguigni diventino più grandi, il che porta all'iniezione congiuntivale in questo caso" ha aggiunto Vize.

Strokes-Lampard, che non è stato coinvolto nell'indagine, ha detto in una e-mail alla CNN che la sua organizzazione non può commentare questo caso individuale. "Bisogna riconoscere che gli errori terapeutici che causano danni sono relativamente rari, ed è sempre più raro che un medico generico scriva una prescrizione scritta a mano al giorno d'oggi - proprio perché i margini per l'errore umano sono molto più alti", ha aggiunto. Sistemi digitali sono comunemente usati, ha affermato. "Questi sistemi hanno sostanzialmente ridotto la probabilità di errori di prescrizione - ma è ancora importante mantenere canali di comunicazione aperti e rapidi tra medici e farmacisti, in modo che se ci sono domande per quanto riguarda i farmaci di un paziente, è possibile ricevere una risposta".