Preso Battisti, l'Italia vola a prenderlo. Salvini: "Tutta la vita in galera"

La caccia a Cesare Battisti è durata oltre 37 anni, ma sembra essersi chiusa una volta per tutte: la fuga infinita dell’ex leader dei Proletari armati per il comunismo , condannato in Italia all’ergastolo, è terminata su un marciapiedi di Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, quando gli agenti dell’Interpol si sono avvicinati all’ex terrorista italiano e, ottenuti i suoi documenti, lo hanno arrestato senza che lui opponesse resistenza, quasi ad attenderli. Nelle prossime ore Battisti sarà consegnato direttamente dalla Interpol boliviana a quella italiana nell’aeroporto internazionale di Viru Viru e salirà a bordo di un aereo inviato dalle autorità nazionali; il volo dovrebbe arrivare in Italia domani nel primo pomeriggio. Il premier Giuseppe Conte, che ha parlato di risultato «atteso troppi anni», ha ringraziato il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per «l’efficace collaborazione» e anche le autorità boliviane. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha aggiunto che Battisti «sconterà la pena che gli è stata comminata: l’ergastolo!».

Anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che «non deve uscire vivo di galera perché quando toglieva la vita agli innocenti non si è posto il problema se l’ergastolo fosse umano e disumano». È stato un team di investigatori italiani della Criminalpol, dell’antiterrorismo e del Servizio di cooperazione internazionale di polizia a rintracciare l’ex terrorista dei Pac che aveva fatto perdere le sue tracce tra novembre e dicembre scorso, dopo che era stato emesso a suo carico un nuovo mandato di arresto. L’estradizione dal Brasile era stata firmata un mese fa dal presidente brasiliano uscente, Michel Temer, che dall’1 gennaio scorso ha lasciato il posto a Bolsonaro, vincitore delle ultime elezioni presidenziali. Le cose per Battisti si erano messe male da quando alla guida del Brasile è arrivato quest’ultimo, che aveva annunciato già in campagna elettorale l’intenzione di consegnarlo alle autorità italiane. A Cananea, sulla costa di San Paolo, dove risiedeva, non lo vedevano già da novembre. A metterlo in allarme erano stati, tra l’altro, i continui annunci pubblici della sua imminente cattura. Gli agenti italiani erano da una settimana a Santa Cruz, la seconda città boliviana, a circa 800 chilometri a est di La Paz, ed avevano circoscritto la loro attenzione su una serie di indirizzi. Quando hanno creduto di aver individuato l’ex terrorista, hanno cominciato a tenerlo sotto controllo e ad eseguire tutta una serie di verifiche tecniche (comparazioni di immagini, confronti fotografici, osservazioni dirette) per avere la certezza dell’identificazione. Una volta fugato qualsiasi dubbio, è scattato il fermo ad opera della polizia boliviana: Battisti è stato intercettato in strada e non ha opposto alcuna resistenza. C’è anche un video che lo ritrae pochi minuti prima del fermo, maglietta con le maniche corte, occhiali scuri, barba e baffi per camuffarsi, camminava tra i negozietti con passo spedito.

Al momento del fermo, gli hanno trovato in tasca 10 ’bolivianì (la moneta locale, l’Equivalente di meno di due dollari) e «puzzava d’alcool», ha aggiunto una fonte locale. Battisti ha parlato con gli agenti in portoghese ed ha esibito il suo documento brasiliano.«È stata un’indagine complessa: hanno collaborato moltissimo la Polizia boliviana che ha dato un contributo fondamentale, l’Interpol, la Polizia di prevenzione e la Digos di Milano. Ci sono accertamenti ancora in corso sulla rete di protezione di cui ha goduto. Sui dettagli non posso al momento sbilanciarmi ma posso dire che da diverso tempo il personale era lì, prima in Brasile e poi in Bolivia, e ha fatto anche attività congiunte. Anche l’Aise ha contribuito alle operazioni della cattura», ha spiegato ancora Lamberto Giannini, direttore centrale della Polizia di prevenzione parlando di fronte al Viminale. E adesso si attende il rientro, anche se si è saputo che l’ex terrorista aveva chiesto rifugio il 21 dicembre scorso alla Commissione nazionale per i rifugiati della Bolivia (Conare); e non è escluso che il Difensore civico boliviano presenti ricorso nei confronti della decisione delle autorità di La Paz di espellerlo e consegnarlo all’Italia. Anche il governo brasiliano si attendeva forse un esito diverso. A metà pomeriggio Augusto Heleno, il capo di gabinetto di Bolsonaro ha fatto sapere che l’ex terrorista sarebbe rientrato nel Paese, fatto tappa in Brasile e poi trasferito in Italia a bordo di un aereo brasiliano. Comunque sia, adesso, in Italia lo attendono le patrie galere, l’ergastolo secondo il governo. In Italia Battisti è stato condannato a due ergastoli per quattro omicidi. La Costituzione brasiliana non prevede l’ergastolo come pena e quindi l’Italia, pur di riaverlo, nell’accordo per l’estradizione raggiunto nel 2017, aveva fornito la garanzia dei trent’anni come pena massima. «In quel momento fu fatta una valutazione dall’allora ministro della Giustizia: era meglio avere Battisti e fargli scontare una pena di 30 anni, piuttosto che non averlo», ha ricordato Bonafede. «L’unica condizione da accettare era quella dei 30 anni: è stata fatta questa valutazione e la lasciamo al tempo in cui è stata fatta».