Panico a Parigi, esplode una panetteria in centro: diversi feriti

Una fortissima esplosione ha scosso questa mattina a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Lo scoppio, dovuto a quanto pare da una fuga di gas, è avvenuto in una boulangerie nella rue de Trévise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. La panetteria è andata completamente distrutta e ci sarebbero diversi feriti. Appena è stata diffusa la notizia si è temuto per un nuovo attacco terroristico. Ma l'ipotesi della fuga di gas è al momento la più accreditata. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno minacciato l'intero palazzo nel centro di Parigi.