Per le donne saudite un sms sul cellulare in caso di divorzio

Alle donne in Arabia Saudita arriverà un messaggio sul cellulare nel caso di divorzio dai loro mariti. Questo sistema è stato progettato per impedire agli uomini di terminare i matrimoni senza comunicarlo alle loro mogli.

Il tribunale saudita ha deciso di implementare questo sistema di notifiche riguardo allo stato relazionale delle donne come "un passo mirato a proteggere i diritti delle donne clienti e a migliorare la trasformazione digitale con più servizi", ha detto il ministero della Giustizia del Paese in una nota. Il messaggio includerà il numero del certificato di divorzio e il nome del tribunale in cui le donne possono ritirare la documentazione. Le donne possono anche informarsi sul loro stato civile attraverso un sito web e visualizzare i dettagli di eventuali certificati di omologazione.

La mossa del governo arriva come parte delle riforme sociali ed economiche note come la Visione 2030 promossa dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Le riforme hanno incluso il diritto di guidare per le donne. Bin Salman era considerato un riformatore fino al terribile omicidio dello scorso ottobre del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul. Il governo saudita ha negato il coinvolgimento di bin Salman nell'uccisione.