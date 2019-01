Scontro tra due treni sul ponte, sei morti in Danimarca

Sei persone sono morte in un incidente ferroviario a causa del maltempo sul ponte del Grande Belt, lo Storebaelt, a Copenaghen. Sotto la violenza della pioggia un telone di un treno merci si è staccato e ha colpito il treno passeggeri che andava nella direzione opposta, costringendolo a frenare improvvisamente. Il ponte collega le due isole danesi di Zealand (in cui sorge la capitale della Danimarca, Copenaghen) e di Funen. Le autorità hanno sospeso il traffico. A bordo 131 passeggeri e tre macchinisti, mentre i soccorsi sono resi difficili dal maltempo.

Nelle ultime ore, la tempesta Alfrida ha provocato gravi disagi: sono caduti alberi sui binari, è aumentato il livello dell'acqua in varie punti e le autorità hanno emesso un allerta maltempo "molto pericoloso". Anche il ponte dello stretto di Sund, che collega Copenaghen a Malmoe, in Svezia, è stato chiuso al traffico per diverse ore. Intanto in Svezia, più di 100 mila famiglie sono rimaste senza luce a causa della tempesta.