Bolsonaro: Battisti già all'estero o con qualche complice

Cesare Battisti "è con qualche complice o è fuori dal Brasile". Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in un video diffuso attraverso i propri canali social si sofferma sull'ex terrorista italiano, latitante dopo l'ordine d'arresto emesso nei suoi confronti la scorsa settimana dal giudice Luiz Fux.

Il presidente uscente, Michel Temer, ha firmato il decreto per l'estradizione in Italia. Battisti, dice Bolsonaro, "è latitante". "E' un terrorista che ha fatto parte dei Proletari armati per il comunismo, ha assassinato quattro cittadini italiani, è stato processato e condannato. È riuscito a fuggire in Francia, la sua situazione non si è sviluppata in modo positivo e quindi è venuto in Brasile", è la ricostruzione del presidente brasiliano.

Intanto la polizia federale brasiliana ha contattato gli avvocati di Cesare Battisti per convincere l'ex terrorista a consegnarsi alle forze dell'ordine. Il messaggio, riferisce il portale G1, non è stato però recapitato a Battisti: l'ex membro dei Pac non ha contatti con i suoi legali da almeno 5 giorni, da quando è stato emesso il mandato di arresto nei suoi confronti. La polizia federale, in una conversazione telefonica, ha chiesto agli avvocati di mediare per convincere Battisti a consegnarsi in maniera discreta, senza "grandi scandali".