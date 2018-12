Antonio Megalizzi è in condizioni irreversibili

"Abbiamo ritenuto doveroso render visita ai familiari, per accertarci delle condizioni. La mamma ci ha confermato che non c'è alcuna speranza, è sconvolta". Così l'eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, dopo aver visitato l'ospedale di Strasburgo dove è ricoverato il giovane giornalista Antonio Megalizzi, rimasto ferito dopo l'attentato di martedì 11 dicembre. "C'era la fidanzata, abbiamo cercato di portare conforto, è il momento della preghiera. Io ero anche a Nizza nei giorni dell'attentato, cerco di stare vicino ai nostri connazionali all'estero", ha aggiunto. "Sono distrutti, è una situazione tragica, dobbiamo supportare la famiglia in ogni modo, è un nostro dovere. E' una tragedia fuori dalla norma. Abbiamo chiamato anche il console, abbiamo fatto solo il nostro dovere", ha aggiunto