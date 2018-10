Ronaldo accusato di stupro da ex modella. Lui si difende su Twitter: "Nego tutto"

«Nego fermamente le accuse che mi hanno rivolto. Considero lo stupro un crimine abominevole contrario a tutto ciò che sono e in cui credo». L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo replica così, su Twitter, alle accuse di Kathryn Mayorga che sostiene di essere stata stuprata dal portoghese nel 2009 a Las Vegas.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.