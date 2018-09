Relitto ritrovato nel mare del Portogallo

Sono stati ritrovati i resti di un’antica nave al largo delle coste del Portogallo vicino a Lisbona. Il direttore scientifico del progetto, Jorge Freire l'ha definita la "scoperta del decennio". Il naufragio sembra sia avvenuto tra il 1575 ed il 1625, e a bordo della nave i subacquei hanno trovato spezie, tra cui il pepe, ceramiche cinesi del periodo, e un tipo di conchiglia usato come oggetto di scambio per il commercio degli schiavi in ​​alcune parti dell'Africa in quel periodo storico. "Sia dal punto di vista della conservazione della nave, sia dal punto di vista di risorse ritrovate su di essa, questa scoperta ha un grande valore patrimoniale," ha affermato.

Sono stati trovati anche alcuni dei cannoni in bronzo della nave, incisi con lo stemma portoghese e la sfera armillare che sono ancora presenti nella bandiera portoghese. Freire ha dichiarato alla CNN che basandoci su quanto è stato trovato finora, si ipotizza che la nave stesse arrivando a Lisbona dall'India. Il relitto è stato scoperto il 3 settembre come parte di un progetto di ricerca subacquea gestito da Cascais, una città vicino a Lisbona, con l'aiuto dell'Università Nova di Lisbona, del governo e della marina portoghese. La nave è stata trovata a soli 12 metri di profondità. "Questa è una delle scoperte archeologiche più significative del secolo", ha detto Carlos Carreiras, il sindaco di Cascais alla CNN. "Il riconoscimento che gli è stato dato da parte della comunità scientifica, ossia che questa è la scoperta del decennio, o del secolo, in termini di archeologia marina, è un’enorme soddisfazione per noi". Alcuni oggetti sono stati rimossi dal relitto per ragioni di sicurezza in quanto erano a rischio di perdita permanente. I subacquei continueranno a esplorare il relitto, e i ricercatori dovranno "completare il lavoro sul campo con la ricerca nei nostri archivi storici, per scoprire esattamente quale nave sia", ha detto Freire.